Noah Okafor ha confermato le sue grandi doti nella gara con il Milan. L'attaccante del Salisburgo ha parlato nel post gara ai microfoni di Sky Austria: "Sono estremamente orgoglioso della squadra. Purtroppo i tre punti non sono arrivati, ma abbiamo dato tutto e non possiamo rimproverarci niente. È stata davvero una bella partita e siamo in un gruppo forte. La prima partita è andata, ce ne saranno altre cinque ma possiamo essere la sorpresa".