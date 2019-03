Marco Rose, allenatore del Salisburgo, ha parlato dopo la vittoria contro il Napoli al microfono di Sky Sport: "Sono molto dispiaciuto. Abbiamo iniziato non in modo positivo, ma poi per quello che ho visto secondo me abbiamo messo in difficoltà il Napoli, che è una squadra che gioca molto bene. Abbiamo regalato il gol dell'1-0, ma sono contento della reazione. Sapevamo che ci sarebbe stata un'atmosfera fantastica, il pubblico ci ha spinto ma non è stato abbastanza. Noi dovevamo mettere in campo tutto quello che avevamo per superare il turno, ma era molto complicato. Abbiamo provato a fare di tutto, ma le rimonte non riescono sempre in una carriera. Abbiamo giocato un'ottima partita. Sono contento di come siamo stati accolti sia qui che in Italia. Sono contento che la gente ci abbia capito, ci ha visto, ha visto che non molliamo mai".