Salt Bae, il cui nome è in realtà Nusret Gokce, ha voluto rispondere così alle polemiche scaturite per i video circolati in rete dopo la finale mondiale. Il noto chef durante i festeggiamenti dell'Argentina in Qatar, è infatti apparso in un video diventato virale in cui Messi sembra snobbarlo completamente: la Pulce era palesemente seccato dall'insistenza del turco che gli chiedeva continuamente di scattarsi un selfie con lui. Sal Bae ha quindi pubblicato questo vecchio video per dimostrare la loro amicizia.