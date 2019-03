Nervi tesissimi in casa Genoa, la conferma è arrivata da Cesare Prandelli. Così l'allenatore ne ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Udinese: “Diverbio in spogliatoio all’intervallo? I cambi non c’entrano nulla con l’alzare la voce. Ci sono stati momenti con molta tensione, ora valuterò bene e prenderò dei provvedimenti. I cambi? Ci sono state scelte tecniche. Rolon e Lazovic non c’entrano nulla con le discussioni. Ci vuole calma e riflessione, poi prenderò provvedimenti”.



LAPADULA - "Gli mancano le partite, da tanti mesi non giocano, ha avuto tanti problemi fisici, sta lavorando con determinazione, con carattere e ha ottime qualità. Ho altri più avanti rispetto a lui, ma mi sembrava giusto metterlo in campo oggi".