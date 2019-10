La Curva Nord chiusa contro il Celtic, la Uefa ha deciso. Contro i saluti romani ha voluto punire solo il settore, non l'intero stadio Olimpico. Solo uno spicchio, ma il più caldo del tifo biancoceleste, quello occupato dagli Irridubicili. Che hanno risposto alla pena ai microfoni di Radiosei, durante la loro trasmissione.



LA RISPOSTA DEGLI IRRIDUCIBILI - A prendere la parola è stato uno dei leader storici, Yuri Alviti : “E’ una sentenza fantozziana perché viene punita sempre la squadra più debole in questi frangenti. A Roma è più facile essere colpiti da sentenze così strane, ne paga le conseguenze il tifoso della Lazio. Contro il Celtic serviva l’apporto della Nord, visto che verranno in 10mila qui nella capitale. La Lazio non avrà la nostra spinta. Rimaniamo sbalorditi che una roba del genere possa portare a una decisione così. A questo punto però se un braccio teso costa la diffida, mettiamoci l’anima in pace e basta. Ci sono altri luoghi dove si può fare valere i propri ideali. Facciamo buon viso e cattivo gioco. E’ una repressione banale, ma non ha senso incorrere in altre pene. Invitiamo tutti a venire sabato con sciarpe e bandiere a tifare ancora più forte dell’Atalanta. Colorare l’Olimpico sarà la nostra risposta”.