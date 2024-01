Saluto a Gigi Riva in Napoli-Inter: a Riyadh un minuto di silenzio al rientro dall'intervallo

Prima dell'inizio del secondo tempo di #NapoliInter, un minuto di silenzio in memoria di Gigi Riva#FCIM pic.twitter.com/KETcBHNFCc — Inter (@Inter) January 22, 2024

Anche all'Al-Awwal Stadium di Riyadh, dove è in corso la finale ditra Napoli e Inter, si ricorda. Lo storico attaccante della nazionale italiana e del Cagliari è scomparso oggi all'età di 79 anni, dopo le complicazioni dovute ad un problema al cuore.La notizia è arrivata proprio quando a Riyadh si scendeva in campo per la finalissima di Supercoppa e per questo motivo. La scelta è stata quindi quella di osservare un, prima di dare il via alla seconda frazione. Emblematica anche la reazione Walter, visibilmente scosso quando ha appreso la notizia proprio al momento dell'annuncio del minuto di silenzio. In sottofondo, si sentono anche