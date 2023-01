Due tifosi italiani della Juventus sono stati condannati in Francia per i fatti della sfida di Champions League tra il Paris Saint-Germain e i bianconeri dello scorso 6 settembre.



Il tribunale di Parigi ne ha sanzionato uno per aver fatto il saluto nazista: multa di 4.000 euro e divieto di due anni a partecipare a manifestazioni sportive per aver rivolto quel gesto ai tifosi del PSG. Un altro tifoso, invece, durante la partita aveva imitato il verso del gorilla rivolto ad un supporter avversario di colore: per lui multa di 1.500. Entrambi, inoltre sono stati condannati a pagare un euro simbolico di danni e 800 euro in spese legali a due associazioni che si erano costituite parti civili, SOS Racisme e la Lega internazionale contro il razzismo e l'antisemitismo (Licra).