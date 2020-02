Intervenuto sulle colonne del Corriere per lo speciale derby, il leader della Lega e grande tifoso rossonero, Matteo Salvini, ha dichiarato: "Ibra ha subito dato la sveglia a una squadra dormiente e sognante: quando è partito Suso ho stappato una Fanta, non se ne poteva più. Però una volta il Milan si costruiva sui ventenni: Ibra è tra i più forti ma se ti devi affidare ad un 38enne, significa che ai vertici le idee non sono chiare".



Le sta più sulle scatole l’Inter o la Juve?



"L’Inter. La competizione con loro è in mezzo a noi, agli amici, alla famiglia. Mia mamma è interista, la mamma di mio figlio Federico è interista, la mamma di Mirta pure…".



Firmerebbe per il piazzamento in Champions in cambio dello scudetto dell’Inter?



"Mai! Ci butterebbero fuori al primo turno e gli interisti me li dovrei sentire un anno. Qualche anno fa, con l’Inter lì lì per vincere lo scudetto, andai a Brescia o a Piacenza per non vedere i tifosi scatenati. Ahahahaha, poi lo scudetto non lo vinse".