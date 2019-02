Matteo Salvini, Ministro dell'Interno e leader della Lega Nord, durante un suo intervento a Giulianova, in provincia di Teramo, ha indossato la maglia giallorossa del Real Giulianova. Il club abruzzese, su Facebook, si dissocia dall'iniziativa di Salvini: "Premettendo che nulla abbiamo contro il ministro Salvini, ribadiamo con forza che non permettiamo a nessuno di strumentalizzare i nostri colori per fini politici. Le stesse persone che hanno ritenuto motivo di orgoglio far apparire la nostra maglia su tv e social non hanno mai sostenuto in alcun modo il calcio giuliese e ora vantano senso di appartenenza. I nostri colori e la nostra maglia hanno una storia gloriosa e un valore inestimabile per tutti i nostri tifosi e proprio per questo rivendichiamo il rispetto che non ci è stato dato. ‘La maglia è sacra!!!’ A Giglie di Capitano ne abbiamo solo uno e il suo nome è Federico Del Grosso".