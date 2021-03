In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Matteo Salvini, Segretario Lega: “Il Milan ha giocato male, il Napoli ha meritato la vittoria: i rigori si possono avere o no, non mi attacco a quello. Un Milan che è un Milan, non può attaccarsi ad un presunto rigore all‘87'. Sto con la testa alla partita di mercoledì contro il Manchester United e spero di sorridere giovedì. Fa freddo a -9 in classifica? Oggi c’è un bel sole. L’Inter vincerà, l’eliminazione in Europa li ha avvantaggiati, fossi in loro avrei timore delle centinaia di milioni di euro di buco societario. La parola fallimento, in un momento di crisi economica, non è contemplato. Ho incontrato imprenditori napoletani poco fa, il fallimento lo eliminerei dal vocabolario. Zone rosse? Stringere i denti a Marzo, ci permetterà di rivivere da Aprile in poi: bisogna fare un ultimo sacrificio. I rimborsi arriveranno questa settimana. Processo al Tribunale di Napoli? Da cittadino rispondo ovunque mi chiamano: sabato sarò a Palermo per un blocco di immigrati da una nave spagnola, oggi mi hanno chiamato per un fatto accaduto anni fa, a Napoli. Chiedendo scusa e con un contributo in beneficenza, per me si può chiudere. Quando si parla di violenza, non sorrido mai, ma non sarò il primo né l’ultimo a ricevere certe offese. Champions League? Tra i primi quattro Inter, Milan, Juve e Napoli. L’Atalanta andrà avanti in Champions, deve sbancare a Madrid. La Lazio, per passare il turno, deve fare l’impossibile. Posticipare Juventus-Napoli? È nata male quella partita lì, l’importante è che si giochi. Valentina Vezzali? Le ho fatto un grande in bocca al lupo anche personalmente, lo sport è salute e lavoro per migliaia di persone. Vaccini? Produciamoli in Italia e compriamoli, bisogna correre. Parole di De Luca su un corteggiamento a Rosy Bindi? Ho smesso di ascoltarlo da un po’ di tempo. Le imitazioni di Crozza da governatore della Campania è un grande fallimento".