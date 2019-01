Nessuna restrizione, limitazione alla vendita di biglietti o per l'accesso allo stadio in occasione di Milan-Napoli, in programma sabato sera a San Siro. Lo annuncia il ministro dell'Interno Matteo Salvini, una scelta fatta "puntando sul buonsenso, sulla responsabilità e correttezza delle tifoserie di Milan e Napoli, oltre che sulla professionalità delle forze di polizia - riferisce Ansa - Non vogliamo togliere il diritto ad un sano divertimento alla stragrande maggioranza dei tifosi perbene. Ma in caso di problemi agirò di conseguenza".