Il ministro dell'Interno e tifoso del Milan Matteo Salvini è intervenuto a Lady Radio: "Auguri ad Antognoni? Me lo ricordo in Nazionale, che bella Nazionale era quella. Se penso a quella di oggi... Speriamo che l'Italia migliori, perché peggio degli ultimi anni non si può fare. Milan? Tra il derby perso in casa e la squallida sconfitta di Genova, lasciamo perdere... Kean-Quagliarella è un'accoppiata che mi piace un sacco, il giovanotto con quello un po' più attempato. San Siro? Serve un nuovo stadio ma non solo a Milano, anche in tante altre città. San Siro può restare su come museo o centro concerti. Sono stufo di utilizzare migliaia di uomini in divisa di domenica in domenica perché sono stadi vecchi. Stiamo lavorando a una legge per rendere meno difficile costruire nuovi impianti".