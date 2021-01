Matteo Salvini, leader della Lega, nella sua intervista a Gr Parlamento parla della questione stadi: "Prima gli stadi torneranno a ospitare pubblico, meglio è. Ma vale anche per i cinema, i teatri, le palestre: la vita a distanza può essere tale nell'emergenza ma non è vita. San Siro può contenere 70 mila persone, dieci mila potrebbero starci a metri l'una dall'altra. Prima lo sport torna a vivere negli stadi con tutte le precauzioni del caso, meglio è dal punto di vista non solo economico ma anche sociale. Spero di tornare a vedere dal vivo una gara di pallone il prima possibile".