Intervistato da QSVS al termine di Verona-Milan il leader della Lega ed ex-vice-Premier, Matteo Salvinim ha commentato così la gara.



BRUTTA COPIA - “Sarà mica il Milan quello che abbiamo visto, è la brutta copia di quello dell’anno scorso. È la terza partita, vero, ma se cambiamo 18 allenatori il risultato non cambia... è imbarazzante. A fine primo tempo a mio figlio che studiava inglese ho detto: ‘Sei convinto di andare al Derby sabato?’. Sarà mica una partita questa, senza gioco e idee. Come avete fatto a promuovere qualcuno?”



SOCIETA' - “Quanti allenatori abbiamo visto negli ultimi anni? E quanto sono cambiati i risultati? Zero. Forse il problema sta più in alto, in società. Quando hai un fondo come proprietario... Boban e Maldini erano grandi in campo ma non è detto che abbiano successo anche in tribuna. Stiamo giocando peggio dello scorso anno, siamo una squadra da metà classifica". ​



DERBY - “L’anno scorso siamo andati al Derby convinti di essere favoriti e l’abbiamo presa in quel posto, sabato andremo a San Siro scegliendo se prenderne 3 o 4 ma la storia nei Derby, poi... Partiamo svantaggiati ma mai dire mai. Auguri a tutti gli interisti in studio: vincerete 3-0”.​



ACQUISTI - "Abbiamo comprato tanti giocatori, ma perché non giocano? Forza Milan ora e sempre, ma qui cambia poco e niente. Cosa facciamo a fare le campagne acquisti? Ne hanno spesi di soldi”.



SAN SIRO - "A Milano si stanno occupando di stadio e business, ma non si dovrebbe abbattere San Siro, è un pezzo di storia e un simbolo del calcio mondiale. Parlavo con un dirigente di una società minore e perché si ha sempre la necessità di riempirsi di stranieri pippe e non di giovani? Alcuni stranieri in campo per il Milan stasera secondo voi valgono la pena?”.