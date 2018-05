Ci sono tanti giocatori, tra le fila della Sampdoria, che stuzzicano l'interesse di vari club tra Serie A e Europa. Di Torreira e Praet ad esempio si è parlato a lungo, ma non sono soltanto i due centrocampisti ad essere appetiti sul mercato. Anche Duvan Zapata e Bartosz Bereszynski ad esempio hanno numerosi estimatori, ma la politica societaria per i due giocatori dovrebbe essere diversa rispetto a quella che verrà attuata per il belga e per l'uruguaiano.



Zapata corre il rischio di saltare il Mondiale, per i guai fisici che lo hanno frenato nell'ultima parte di stagione. Il numero 91 blucerchiato si sta sottoponendo in questi giorni a terapie a Genova, in Colombia in molti si augurano che il centravanti possa far parte della spedizione, ma in questo momento non è così scontato che Zapata riesca a partire alla volta della Russia. Per quanto riguarda il mercato invece la Samp sembra decisa a trattenere il giocatore a Genova. Secondo Il Secolo XIX, Ferrero potrebbe prendere in considerazione soltanto offerte molto molto corpose, superiori a 30 milioni di euro.



Situazione simile anche quella che riguarda Bereszynski, accostato al Napoli ma monitorato da numerose squadre. Anche in questo caso, da Corte Lambruschini valuteranno soltanto proposte superiori ai 12 milioni per il polacco, che recentemente ha anche prolungato il suo contratto con il Doria. Una valutazione che potrebbe anche aumentare, magari a seguito di un Mondiale vissuto da protagonista.