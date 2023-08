Punto e a capo. Lazar Samardzic resetta tutto e riparte. La trattativa con l'Inter è saltata nonostante il giocatore fosse entusiasta di giocare in nerazzurro: a bloccare tutto è stato il padre del giocatore che dopo aver dato l'ok alle condizioni proposte dal club nerazzurro ha alzato le richieste d'ingaggio e commissioni.- Nel frattempo il giocatore era tornato a Udine dove si sta allenando da solo per giorno, ora tornerà a lavorare in gruppo insieme ai compagni ma il suo futuro è ancora in bilico.. Nei giorni scorsi in Inghilterra hanno parlato di un inserimento del West Ham che non risultava, ma ora che con l'Inter è definitivamente saltato tutto dall'estero potrebbero arrivare proposte concrete per il classe 2002.- Se non dovessero arrivare offerte convincenti per l'Udinese, Samardzic rimarrà in bianconero e a quel punto bisognerà capire quale sarà il suo ruolo nella rosa.. Sottil dovrà rivedere i piani perché, così come la società, era convinto di non avere più Samardzic a disposizione dopo che il giocatore aveva già fatto anche le visite con l'Inter.