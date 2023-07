L'Inter stringe per Lazaar Samardzic, centrocampista dell'Udinese che con ogni probabilità andrà a rinforzare la linea mediana di Simone Inzaghi per la prossima stagione. Il classe 2002 si avvicina al salto in una big, dopo due stagioni molto convincenti in maglia bianconera. Chi si prepara a fare il percorso inverso è invece Giovanni Fabbian, giovane prospetto dell'Inter inserito nell'affare Samardzic, che andrà ad accasarsi alla corte di Sottil. In questo senso oggi si registrano novità, con il primo incontro per definire il futuro di Fabbian.



PRIMO INCONTRO - Nonostante le indiscrezioni legate ad un presunto malcontento di Fabbian in merito al suo passaggio all'Udinese, i movimenti di mercato spingono in ben altra direzione. Oggi l'Udinese ha infatti avviato i primi contatti per Fabbian e le due parti lavorano per definire un accordo. Serviranno altri contatti, ma l'approccio di oggi è sicuramente servito ad abbozzare una prima intesa. Una direzione ribadita dall'agente del giocatore, Michelangelo Minieri, che nelle scorse ore ha confermato che la trattativa è in piedi e che la disponibilità del giocatore è assoluta. Un passo avanti, per quello che è un nodo fondamentale per l'affare Samardzic.



CIFRE - La valutazione di Fabbian balla tra i 10 e i 13 milioni, che permetteranno di alzare l'offerta dai 15 milioni di base fissa già offerti dall'Inter per Samardzic, ai 25 richiesti dall'Udinese. Prime prove d'intesa tra Fabbian e l'Udinese, con il giovane centrocampista italiano - che nella scorsa stagione ha stupito con la maglia della Reggina - indirizzato sulla via che conduce in bianconero.