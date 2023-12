Dopo l'esclusione inattesa in Udinese-Sassuolo e il ritorno in campo dal 1' contro il Torino (ma con gol del suo sostituto Zarraga), per Lazar Samardzic, centrocampista dei friulani, è arrivata un'altra panchina nella sorprendente vittoria 3-0 sul Bologna. Nonostante il responsabile dell'area tecnica Balzaretti non abbia cambiato la propria linea davanti alle telecamere ("Via solo a stagione finita"), l'allenatore, Gabriele Cioffi, è stato chiaro nella conferenza stampa della vigilia: "Non sono io a dirgli vai o resta". E adesso sembra proprio che possa andare.



NAPOLI IN POLE - 25 milioni dalla cessione di Elmas al Lipsia, proprio l'ex squadra di Samardzic: tesoretto ideale per andare ad aggredire il 24 dell'Udinese, desideroso di un palcoscenico di livello dopo il naufragio della trattativa con l'Inter all'ultima curva in estate. L'addio di Zielinski, ormai promesso sposo proprio dei nerazzurri a fine stagione, dovrebbe aprire definitivamente la strada per la talentuosa mezzala serba, che in questo modo avrebbe qualche mese in più per l'ambientamento al Maradona. Arrivano conferme sull'esito positivo dei primi contatti: di questo passo, i primi giorni del 2024 potranno rivelarsi fondamentali per la chiusura della trattativa.