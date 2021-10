Non un vero e proprio ultimatum, ma quasi: la partita con lo Spezia sarà fondamentale per mister D'Aversa alla guida della Sampdoria. Troppo importante, per i blucerchiati, vincere contro i bianconeri. L'allenatore, nonostante le rassicurazioni di facciata, è in bilico e starebbero già circolando i nomi dei possibili sostituti.



Il primo a balzare agli onori delle cronache è stato ovviamente quello di Beppe Iachini, ormai ciclicamente accostato alla Samp quando le cose si complicano. Nella lista della spesa anche Rolando Maran e Eugenio Corini, nomi spendibili in virtù del salario. Sembra piuttosto difficile invece un ritorno di Marco Giampaolo, quasi impossibile invece la pista Gattuso, troppo costoso e legittimamente ambizioso.