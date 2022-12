Lo scenario di un ritorno di Massimo Ferrero, prospettato tempo fa ma bollato come 'impossibile' da parecchi soltanto alcuni mesi fa, potrebbe improvvisamente prendere corpo per la Sampdoria. Dopo la notizia del ritiro di Barnaba infatti sta continuando a circolare a Genova l'indiscrezione che vede il trustee Gianluca Vidal portare avanti con il Viperetta la trattativa per ottenere un bond convertibile da circa 30/35 milioni, in prestito biennale, dando in pegno il 100% delle azioni della controllante della Sampdoria SSH.



Ferrero a questo punto potrebbe non presentarsi di nuovo alla prossima assemblea, in programma il 5 gennaio, potendo contare anche sulle successive convocazioni del 10 e 20 gennaio e 2 febbraio. In tale lasso temporale, il Viperetta potrebbe provare ad ottenere da Oaktree tramite Banca Sistema i 30/35 milioni con cui procedere all'aumento di capitale.



La mossa di Barnaba nel frattempo pare aver suscitato l'interesse di due soggetti che avevano già effettuato la due diligence nei mesi scorsi. Uno dei due gruppi vorrebbe avere il controllo indiretto della società, avrebbe proposto una ristrutturazione simile a quella di Barnaba ma a differenza sua sarebbe disposto a trattare con Ferrero, e avrebbe già avuto contatti con l'ex presidente rendendo noto il suo interesse.