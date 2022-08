Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, parla ai microfoni di Sky prima del match odierno con l'Atalanta: "Djuricic è con noi da 8-9 giorni, conosce i compagni e l'ambiente, mentre Villar è qui con noi da 3 giorni e non sappiamo la sua condizione fisica. Vieira ha fatto tutta la preparazione, è un buon giocatore, le rose allargate servono a queste. Sabiri? Ha qualità, sa giocatore, balisticamente è bravo ma adesso deve trovare serenità e continuità, va lasciato tranquillo e non si devono creare troppe aspettative, se ne parla anche troppo secondo me. Sta lavorando bene ed è un ragazzo umile".