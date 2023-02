Emil Audero, capitano e portiere della Sampdoria, ha parlato nel pre-partita a DAZN della sfida contro il Bologna e della scelta di rinunciare alla mensilità di dicembre per permettere alla società di evitare la penalizzazione in classifica: "È stata una settimana particolare, la società ha chiesto di fare un passo e ci hanno spiegato la situazione nei minimi dettagli. Noi abbiamo un obiettivo condiviso, raggiungere la salvezza, e per arrivare a questo bisognava fare questo step. Mi auguro che ne valga la pena e che si arrivi a una conclusione felice"