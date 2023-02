Mattia Baldini, coordinatore tecnico della prima squadra della Sampdoria, ha parlato a Sky prima della gara contro l'Inter: "Le prestazioni ci sono sempre state, il nostro strumento di lavoro si concretizza sabato, domenica, nel weekend. Se avessi avvertito qualsiasi segnale diverso da quello che riusciamo a raccogliere in campo, allora potrei dire cose diverse… Mancano punti, quelli che tante volte abbiamo accarezzato, ma che per una serie di circostanze sfortunati non siamo riusciti a raggiungere".



Qual è la situazione del gruppo e come vi sono venuti incontro rispetto alla scadenza per il pagamento degli stipendi del 16 febbraio?

"Il nostro è un gruppo di uomini, prima che di calciatori. Gli uomini si vedono soprattutto nei momenti difficili, i ragazzi stanno rispondendo da uomini. Non ho dubbio che si metteranno a disposizione per trovare la soluzione migliore".