Un giocatore che non ha propriamente lasciato incantevole nell'ambiente Sampdoria pare essere l'attaccante Francesco Caputo. Il giocatore, arrivato due anni fa dal Sassuolo, dopo una prima stagione condita da 11 gol ha messo a segno in questa Serie A soltanto una marcatura in blucerchiato. Ad infastidire i blucerchiati, però, non è stato tanto il rendimento quanto l'atteggiamento del giocatore.



Secondo La Repubblica in particolare durante il ritiro in Turchia Caputo si sarebbe particolarmente distinto per lamentele e polemiche, in attesa della certezza della cessione. Dopo il suo passaggio all'Empoli, avrebbe poi messo in campo parecchio rancore, e la cosa non sarebbe stata apprezzata dai vecchi compagni, che lo avrebbero addirittura rimproverato.



Anche l'addio di Omar Colley non è stato particolarmente edificante. Il difensore, già infastidito dalla mancata cessione in estate al Maiorca, e dopo prestazioni altalenanti, ha chiesto la cessione a gennaio, rimanendo di fatto in attesa della prima possibilità. Il Besiktas, ad esempio, non rappresentava la prima scelta (il gambiano preferiva Inghilterra o Spagna) ma appena arrivata l'offerta, è stata colta la palla al balzo dal giocatore. Dopo Monza-Samp, Colley addirittura è salito all'alba al Mugnaini, per svuotare l'armadietto e partire immediatamente alla volta della Turchia senza salutare nessuno.