Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, parla in tv dopo il ko con il Torino: “Manca la determinazione a portare a casa un risultato positivo, stasera la prestazione è stata molto negativa. L'aspetto su cui bisogna lavorare è che si subiscono troppi gol: siamo l'unica squadra al mondo ad aver preso quattro reti dopo il 90'e questo ci deve far pensare. Ora si rientra a Genova in pullman e poi si penserà ad andare in ritiro, è giusto che ognuno di noi si prenda le proprie responsabilità. Io sono sereno nel momento in cui le cose vanno bene, un allenatore si mette sempre in discussione: si hanno 2 punti in meno dell'anno scorso ma sembra che la situazione sia drammatica e che la squadra sia ultima in classifica. Con l'Atalanta c'era stata la prestazione mentre stasera abbiamo sbagliato tutto: se fossi scoraggiato cambierei lavoro. Non ho sentito il Presidente, è deluso ma lo siamo anche noi per primi”.