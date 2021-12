, tecnico della, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby con il Genoa: "Prima di rispondere alle domande, vorrei fare alcune riflessioni. In questo momento sembra tutto nero, ma c'è la volontà da parte mia di vedere le cose a colori. La prima riflessione è per il presidente Massimo Ferrero, per cui provo stima professionale e umana, e spero che questa situazione si risolva velocemente. La seconda la voglio fare per la Sampdoria, inteso come club. In questi giorni stanno dimostrando compattezza e di questo sono davvero orgoglioso di essere allenatore della Sampdoria. La terza è per la squadra. Sappiamo l'importanza del derby, partita che non va giocata ma vinta. Dobbiamo andare in campo con la determinazione di essere protagonisti. Abbiamo una grande opportunità, entrare nella storia del club vincendo il derby. L'ultima è per tifosi. Ci sarà bisogno di unità, non solo per le strade ma anche allo stadio. Siamo nella burrasca ma ognuno deve prendere un remo. E' un momento difficile, ne usciremo insieme e dobbiamo iniziare vincendo il derby".- "Sotto l'aspetto motivazionale non va preparata, dobbiamo evitare di arrivare carichi di tensione. La differenza la fa il come si interpreta questa partita: per portare a casa un risultato pieno, sono gare dove non conta tanto l'aspetto tattico ma la voglia di vincere il duello ed essere superiore all'avversario".- "Purtroppo abbiamo perso la partita, ho avuto l'occasione per pareggiare ma non sono stato fortunato. Mi ricordo lo stadio pieno ed è una partita bellissima da giocare. Non posso nascondere che invidio un po' i miei giocatori, pagherei per giocarla".- "A livello fisico lo dicono i dati: la squadra sta bene, lo ha dimostrato in ogni partita. Abbiamo sempre finito in crescendo, all'aspetto fisico va abbinato l'aspetto mentale, il resto è una conseguenza".- "In questo periodo ci sono state tante situazioni particolari, si è parlato della Samp per altre situazioni. Abbiamo un'occasione importante, non c'è partita migliore e dobbiamo andare in campo solo con questo pensiero e ragionare sul campo".- "Dovremo fare alcune valutazioni. Qualche giocatore non è al massimo ma qualche valutazioni le faremo domani".- "Quello che conta domani è quello che realmente vogliamo. Ognuno di noi sa gli errori commessi contro la Lazio, ma dobbiamo andare in campo con autostima e fiducia. Sono stati capaci di mettere sotto una squadra come la Lazio e bisogna ragionare sul fatto che per vincere non dobbiamo commettere errori".- "In questi giorni ci siamo confrontati, c'è la voglia di quegli uomini di uscire da questa situazione. Mi auguro ci sia la volontà di essere protagonisti per portare a casa un risultato positivo".- "Non mi piace entrare in casa di altri. Per quanto riguarda l'aspetto tattico, anche se domani è una partita dove conta tutto il resto, è una squadra che con l'arrivo di Shevchenko gioca con un 5-3-2, ma noi dobbiamo ragionare su noi stessi. Le difficoltà, se le hanno, le vedremo domani sera. Nelle preparazioni della partita da parte loro c'è sempre la sottolineatura che gli mancano dei calciatori, ma noi non abbiamo mai cercato alibi. Non lo abbiamo mai fatto. Per il fatto che giocheranno in casa molto probabilmente partiranno forte ma nel derby non ricordo una squadra che attende. Noi dobbiamo ragionare su noi stessi e siamo consapevoli di come vogliamo scendere in campo per un risultato pieno".- "E' molto importante la loro presenza, non solo qui al campo o ad incitarci per strada, ma anche allo stadio. Non voglio entrare in dinamiche ma la loro presenza importante".