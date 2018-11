Gregoire Defrel, attaccante della Sampdoria, parla a Sky Sport in vista della sfida contro la Roma, sua ex squadra che detiene ancora la proprietà del cartellino: “Sara' un po' strano per me ma sono contento di tornare. Voglio fare bene per dimostrare che giocatore sono, quello che non ho fatto l'anno scorso. Cosa non ha funzionato? Un po' tutto, ci sono stati gli infortuni e non sono riuscito a esprimere le mie capacità. Ma è andata così e ora penso solo alla Samp. Il rapporto con Giampaolo? Mi trovo molto bene con lui, mi piace il suo modo di giocare e tatticamente sto cercando di fare tutto quello che mi chiede. Mi trovo bene ma ho ancora tanto lavoro da fare. La partita contro il Torino? È stata la nostra peggior partita di questo inizio stagione. Non abbiamo giocato come al solito, abbiamo avuto un po' di episodi a sfavore e il Torino è stato bravo. Rivedremo il video della partita per vedere cosa abbiamo sbagliato”.