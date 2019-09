Eusebio Di Francesco, allenatore della Sampdoria, ha parlato a Sky Sport al termine di Napoli-Sampdoria: "Ho avuto risposte importanti rispetto alle altre due partite. Dopo il gol preso ci siamo un po' spenti, ma ho visto una prestazione di maggior livello da parte della squadra. Nella scelta finale o nell'ultimo passaggio siamo stati poco lucidi. Bravo Fabian Ruiz a fare fallo e fermare un 3 contro 2 sull'1-0 per loro, Linetty doveva scaricare prima la gara. Potevamo riaprirla in più occasioni, ora vogliamo reagire. Loro ci hanno risparmiato in alcune occasioni, ma anche noi abbiamo risparmiato loro".