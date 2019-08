Eusebio Di Francesco, allenatore della Sampdoria, parla a Sky Sport dopo la vittoria blucerchiata sullo Spezia: "Praet? Mi mancherà, interpreta il ruolo come pochi in Italia. Valuteremo quello che si dovrà fare sul mercato, sia in mezzo sia soprattutto davanti, dove abbiamo poche alternative. Cessione societaria? Penso al campo e cerco di lavorare nel migliore dei modi, ma vorrei avere la serenità di capire quello che succederà".