Di seguito il report della Sampdoria sull'allenamento odierno:



"​Sul campo 1 del centro sportivo “Mugnaini” la Sampdoria ha svolto il secondo allenamento del 2020 in vista della ripresa del campionato. I blucerchiati sono stati sottoposti ad un riscaldamento atletico, quindi una serie di esercitazioni tecnico-tattiche concluse con partite a tema-Milan.



Differenziati. Solo due calciatori hanno svolto programmi differenziati in campo di recupero agonistico: Edgar Barreto e Andrea Bertolacci. Omar Colley è invece ritornato ad allenarsi con i compagni dopo il riposo precauzionale causato da un leggero stato febbrile.



Conferenza. Domani, sabato, è in agenda un’altra sessione mattutina, seguita, alle 13.00, dalla conferenza stampa di Claudio Ranieri".