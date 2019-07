Prime parole da nuovo calciatore della Sampdoria per il difensore colombiano Jeison Murillo, che è sbarcato pochi minuti fa a Genova e ha parlato a Sky Sport: “Sono felice di tornare in Italia, vediamo come va. La Sampdoria è squadra importante. Cosa mi aspetto? Di fare tutto al meglio. Un saluto e forza Sampdoria”. L'ex Inter arriva in prestito oneroso dal Valencia per 2 milioni di euro, con un obbligo di riscatto fissato a 12”.