Daniele Faggiano, ds della Sampdoria, parla a Dazn prima della sfida con la Salernitana: "Le tempeste nel calcio ci sono, come gli alti e bassi. Dobbiamo essere tutti comandanti e tutti marinai. E' giusto che D'Aversa abbia detto così, ma siamo tutti uniti per cercare di fare bene. Ribery vicino alla Samp in estate? C'è stato un approccio. Ribery non si discute, buono per la Salernitana che l'abbia nella sua rosa, dà qualità e gruppo. Noi abbiamo i nostri e me li tengo stretti: Ribery poteva essere dei nostri, ma è un avversario e come tale ci comporteremo".