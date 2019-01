Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato in zona mista anche a RMC Sport dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Milan: “La Sampdoria ha fatto molto bene, ma Reina ha fatto la differenza per il Milan, ha parato tutto, avremmo potuto vincere 3-0. Il calcio è bugiardo ma sono molto soddisfatto per la gara che ha fatto la Sampdoria. Questa è una grande squadra ma l’amarezza è veramente tanta per la sconfitta contro il Milan. Il mio sogno era quello di arrivare in finale di Coppa Italia. Rafael? E’ giovane, ma è un bravo portiere e in carriera lo ha dimostrato. Stasera non è stato fortunato”.