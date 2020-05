Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha dichiarato: "Siamo felici della ripresa, iniziare il campionato significa che il mostro coronavirus si sta dileguando. Combattevamo contro un nemico invisibile, ma avevo sempre detto che si poteva ripartire con i presupposti giusti".



SULLA SERIE A IN CHIARO - "Spadafora fa politica, noi calcio. Un conto è dirlo, un altro farlo".



PAURA - "Se ho avuto paura? Sì, non avevo le ali per volare, ho vissuto questa tremenda punizione nella normalità e nella speranza dell'amore e della vita. Sono stato il più danneggiato, cinema e calcio erano fermi. Ma amo entrambi i mondi: li ho aspettati e ora ripartiamo".



SULLE PAY-TV - "Non ci sono dispute, ma accordi da rispettare. Sky ha bisogno del calcio e viceversa. Io abbasserei un po' i toni, torniamo alla sport. Speriamo di finire il campionato: tutti parlano, ma sarebbe meglio stare zitti. Capisco tutti, ma io sto zitto non sapendo cosa sia questo Covid. Finché non ci sarà il vaccino bisognerà pregare Dio".



SULLA RIPARTENZA - "L'importante è farlo. La Samp se la giocherà con tutti, ho chiesto di giocare prima i recuperi, magari ci servirebbe anche un po' di fortuna".



SULLA SAMP - "Siamo stati colpiti, i ragazzi stanno bene. E' una cosa molto triste, non conosciamo questa malattia. Abbiamo avuto tra i 15 e i 17 positivi, non è uno scherzo".