Si preannuncia un Genoa con diverse novità quello che questa sera affronterà la Sampdoria nel decisivo derby-salvezza.



Tra le mosse a sorpresa che Alexander Blessin sarebbe meditando ci sarebbe anche l'impiego al centro della difesa di Andrea Masiello. L'ex atalantino, la cui ultima apparizione risale proprio al derby d'andata, sarebbe in vantaggio su Leo Ostigard per fiancheggiare Bani nel mezzo del reparto arretrato rossoblù. Una scelta dettata dalla maggior esperienza e dalla minor irruenza che Masiello certamente apporterebbe rispetto al norvegese.



A completare la linea difensiva davanti a Sirigu, dove a destra Hefti appare in vantaggio su Frendrup, ci sarebbe poi il rientro dal primo minuto di capitan Criscito sulla corsia mancina. Anche quest'ultimo, che prenderebbe il posto di Vasquez, non disputa una gara dall'inizio dallo scorso dicembre. Esattamente come Masiello.



Ben più complicato prevedere chi giocherà davanti. Nel ruolo di prima punta Destro, Ekuban e Yeboah si contendono l'unica maglia disponibile, con il secondo leggermente favorito sui due compagni. Alle loro spalle il solito trio di trequartisti. Certi della maglia appaiono Portanova ed Amiri, con Galdames e Melegoni in ballo per l'ultimo posto. Nessun dubbio infine sulla cerniera di centrocampo, ancora una volta composta dal tandem Badelj-Sturaro.