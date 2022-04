Sarà Fabio Maresca ad arbitrare sabato sera il delicatissimo derby salvezza tra il Genoa e la Sampdoria.



Per il fischietto partenopeo, che ha da poco compiuto 41 anni, si tratterà della 15^ volta tra Serie A e Coppa Italia al cospetto del Grifone, la seconda squadra più diretta in carriera dopo la Lazio.



Il bilancio nei 14 precedenti parla di quattro vittorie rossoblù, tre pareggi e ben sette sconfitte. Particolarmente bruciante l'ultimo KO, il 6-0 contro la Fiorentina dello scorso 17 gennaio, unico precedente stagionale per il Genoa con Maresca.

Un passivo che ricordò in qualche modo un'altra grave sconfitta esterna, quella del 29 luglio 2020 in casa del Sassuolo, quando i neroverdi si imposero con un secco 5-0 sulla squadra all'epoca allenata da Davide Nicola.



Per trovare un successo del Genoa in una gara arbitrata dal direttore di gara campano bisogna tornare indietro di ben quattro anni. Precisamente al 3 aprile 2018 quando i liguri si imposero 2-1 a Marassi sul Cagliari. Da allora quattro ko e un solo pareggio, l'1-1 interno con la Fiorentina in un altro 3 aprile, quello dell'anno scorso.