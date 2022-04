Ha giocato derby a Torino, Milano e Roma. Oltre ad averli vissuti da protagonista in panchina a Madrid. Seppur amanchi l'esperienza nella stracittadina genovese, di certo il suo curriculum lo rende un esperto di sfide fratricide.Anche per questo il Secolo XIX ha voluto sentire l'ex ct di Inghilterra e Russia in vista della gara tra Sampdoria e Genova in programma sabato sera a Marassi: "- ha raccontato Capello - Questo mi rende un po' più filosampdoriano. Era una sfida molto importante: vincerla così ti dà carica, convinzione e questo può aiutare. E anche per Blessin è stato importante aver trovato la sua seconda vittoria con il Genoa".A proposito del tecnico renano, Capello conferma la stima che nutre nei suoi confronti: "Sono per il modello tedesco, mi piace un calcio con gente che aggredisce e va in velocità, una squadra che giochi meno col portiere. Se recuperi palla devi essere molto offensivo subito, andare rapidamente all'attacco. Questa è la mia idea di calcio, altri la pensano diversamente e io rispetto tutte le idee".Qualche riflessione poi ancheL'ho seguito molto in passato, ero un suo estimatore già quando era al Cagliari e fece molto bene".Su come andrà la sfida, Capello non si sbilancia più di tanto: ". Queste sono gare uniche, c'è poco da fare. Per capire pienamente un derby devi averlo vissuto, aver respirato l'atmosfera, bisogna avere grande rispetto quando se ne parla".