Porte chiuse o meno il derby di Genova resta comunque un appuntamento imperdibile per i sostenitori dei due club cittadini.



Con un comunicato diramato in tarda mattinata, la tifoseria organizzata del Genoa ha annunciato un paio di iniziative per stare vicino alla propria squadra e sostenere i giocatori in vista della sfida con i cugini della Sampdoria. In particolare gli aderenti alla sigla Via Armenia 5R hanno deciso di radunarsi domani sera nei pressi dell'albergo in cui i rossoblù trascorreranno il ritiro prepartita per incitare i propri beniamini. 24 ore più tardi gli stessi tifosi si ritroveranno nei pressi di piazza Alimonda per assistere tutti assieme alla stracittadina della Lanterna.



Questo il testo della nota diffusa oggi: "Come ormai va succedendo da anni ci apprestiamo a vivere il prossimo Derby con uno stato d’animo che, onestamente, non crediamo davvero di meritare. Inoltre la situazione attuale, con le partite a porte chiuse, non ci sta aiutando. Sappiamo bene che l’amore e la passione per i nostri colori non ci faranno arrendere senza prima averci provato fino all’ultimo! Noi vogliamo dare il nostro entusiasmo non solo per i colori, ma prima di tutto lo dobbiamo alla nostra città, lo dobbiamo alla nostra storia e alla nostra tradizione. Genova è solo rossoblu! E allora diamo voce a tutto l’amore e la sofferenza che solo il nostro Genoa ci sa dare e domani sera ci vediamo all’Aeroporto (alle 20.30 all’albergo Tower Genova Airport) per caricare la nostra squadra di grinta ed energia! Facciamo capire a tutti chi sono i GENOANI! Per chi volesse unirsi a noi è il benvenuto. Anche mercoledì sera vi aspettiamo, guarderemo la partita in piazza Alimonda e sarebbe bello esorcizzare lo stress da Derby tutti insieme!“.