Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Atalanta: "E' una battaglia. Ti devi sporcare le mani, la faccia, ci devi stare. Quando dico che devi giocare le partite senza guardare in faccia l'avversario significa che ci sono punti in palio anche lì. Altrimenti quante ne giochi? Quattro? Cinque? Ne dobbiamo giocare dodici".



Il tecnico blucerchiato prosegue: "La lotta è dura, coinvolge tante squadre e dobbiamo saperci stare. Dobbiamo uscire dal campo che abbiamo dato tutto, che abbiamo giocato una partita con coraggio, che ci abbiamo provato - si legge su TMW -. Poi va bene sempre. Non va bene quando non giochi la partita, non va bene quando sei alla mercé dell'avversario, non va bene quando sei pavido e non va bene quando ti caghi addosso. Devi giocarle le partite".