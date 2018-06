Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, parla, appena rientrato dalle vacanze, a Gianlucadimarzio.com: "Sabatini? Penso che Ferrero abbia fatto un grandissimo colpo, Sabatini lo reputo un conoscitore di calcio, ho avuto l’opportunità di parlare con lui quattro o cinque volte e ho sempre respirato grande competenza, grande sensibilità: ci siamo sentiti una volta in questo ultimo periodo e adesso partoriremo o partorirà insieme ad Osti e qualcosa. Qualche nome nella cartellina per Sabatini e Osti? Ci sono gli appunti da prendere. Che giocatori ci sono scritti? Aspetto di parlare con loro, non ci siamo mai sentiti fino ad oggi tranne che per un saluto quando è stato presentato, quando il presidente mi ha chiamato dandomi questa notizia, ma lo incontro adesso per la prima volta insieme a Carlo".



SUL MERCATO - "Defrel se mi piace? Sono giocatori forti, ce ne sono tanti di giocatori forti, ma adesso non conosco la situazione della Samp in uscita quindi non posso fare nessun tipo di chiacchiera. La Sampdoria è una squadra che deve pensare di migliorare, di migliorare di anno in anno ed essere sempre competitiva per quella che è la nostra.. ho sentito Sabatini dire che dobbiamo aspirare ad essere sempre più grandi: sono d’accordo, lui parlava di un’utopia, è un sognatore come lo sono anche io, l’esperienza mi dice che la differenza la fanno poi i calciatori. Se mi ritrovo nella definizione di Demiurgo della Samp? Sono un lavoratore, cerco di valorizzare il parco giocatori che ho a disposizione, ripeto i calciatori forti rendono più bravo anche l’allenatore".