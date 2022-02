Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della sua squadra contro l'Empoli, grazie a una doppietta di Fabio Quagliarella: "Fabio ha fatto il suo primo gol in A quando lo allenavo io. Ha vinto la classifica cannonieri con Cristiano Ronaldo che giocava in Serie A, qui ha fatto 80 gol con me. Ha grande disponibilità, spirito, ha 39 anni e ha rincorso tutti. La testa fa la differenza, su Fabio non ho mai avuto nessun dubbio".



Su Giovinco: "È stato generoso quando è arrivato, poi ha avuto un infortunio muscolare. Speriamo di recuperarlo".



Sulla partita: "Difficile, contro un Empoli forte. Noi siamo stati bravissimi a capire l’importanza di questa gara, sapendo soffrire. Sono contento per la prestazione che è stata solida e concreta. L’Empoli sul piano del palleggio ha grande qualità. Ma ho visto grande spirito, compattezza, aiuto reciproco e il lavoro viene da sé quando vedi un certo tipo di classifica. La squadra ha gestito bene anche la pressione".



Su Sabiri: "Mi è piaciuto, pensavo potesse accusare Marassi ma gli ho detto di stare tranquillo. E’ stato bravo: è stata una prova di spessore".