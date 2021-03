In casa Sampdoria ci sono due rinnovi spinosi in ballo: quello di Claudio Ranieri e quello di Fabio Quagliarella. Se per l'allenatore, scrive la Gazzetta dello Sport, tutto tace e non ci sono novità, per l'attaccante è, invece, una formalità: si andrà avanti un altro anno, con il 27 blucerchiato pronto a continuare in Liguria.