Utilizza parole di fuoco il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, a Il Secolo XIX, per parlare della trattativa sfumata con Alessio Dionisi, prossimo ad accasarsi al Sassuolo dopo il burrascoso addio all'Empoli, trascinato in Serie A. "Penso che abbia ragione Corsi quando dice che si aspettava un altro comportamento da Dionisi. Personalmente osservo che l'allenatore aveva un rapporto con il Venezia due stagioni fa e lo ha interrotto prima del tempo, uno con l'Empoli nella scorsa stagione e lo ha interrotto. Un discorso con noi e non lo ha rispettato accordandosi con altri. Io lo chiamo tradimento e aggiungerei seriale, visti i precedenti. Detto questo, ciascuno è libero di compiere le proprie scelte ma io mi ritengo libero di giudicare in base a quel che vedo".