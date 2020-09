Il direttore sportivo della Sampdoria, Carlo Osti, ha parlato a Sky Sport nel prepartita della sfida contro la Juventus facendo il punto sul mercato del club blucerchiato.



KEITA - "Su Keita Balde stiamo aspettando di definire. Deve far lui delle definizioni col Monaco, arriverà sicuramente, non so solo il giorno".



CANDREVA - "Candreva è un giocatore che piace tantissimo, ma non soltanto la Sampdoria. Sarà l'agente, insieme al ragazzo a decidere quale scelta fare".



QUAGLIARELLA OUT - "Ranieri fa le sue scelte, ha deciso di lasciare fuori Fabio perché ha preferito maggiore densità a centrocampo. Vogliamo coprire più spazi possibile. Ma non c’è nessun problema perché nel corso della stagione ci sarà spazio per tanti giocatori"



COLPO CENTROCAMPO - "Tutto dipende dagli esterni e c'è una situazione da sistemare lì che coinvolge anche il discorso centrocampista centrale".