Carlo Osti, responsabile dell'area tecnica della Sampdoria, è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con il Milan: "Il nuovo CdA ha messo dei paletti, ma è sempre stato molto chiaro. abbiamo cercato di fare un mercato in base alle nostre possibilità, vendendo i giocatori che avevano richieste. Abbiamo preso dei giocatori che riteniamo che possano essere in linea con il nostro modo di giocare. Abbiamo avuto un inizio di campionato difficile, le ultime partite sicuramente ci hanno fatto fare un passo indietro. Giampaolo? E' il nostro allenatore e sappiamo benissimo quello che ci può dare, per noi resta un punto di riferimento importante".