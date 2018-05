Ricardo Torreira, padre di Lucas, centrocampista della Sampdoria seguito dal Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24 Live: "Siamo molto felici per Lucas, ha lavorato molto per avere questo momento. Ci fa piacere vedere che gode dei frutti del suo lavoro dopo tanti anni. Il Napoli è una squadra molto forte, pensavo che sarebbe arrivato, alcuni risultati poi non gli hanno permesso di giungere al massimo risultato. Se n'è andata la possibilità di arrivare allo scudetto solo alla fine della stagione, il Napoli è una grande squadra. Non conosco Napoli, non ho avuto l'opportunità di conoscerla, ho potuto vedere solo le realtà dove ha lavorato mio figlio, Pescara e Genova. Sarà una bella città, ho parlato con persone che ci sono state e mi hanno confermato questa ipotesi, tutta l'Italia è una paese molto bello. Stiamo cercando di trovare la possibilità migliore per Lucas. È la prima volta che ci troviamo di fronte ad un mercato con molte offerte per Lucas e questo ci rende orgogliosi. Manca ancora molto perché Lucas definisca il suo futuro. In questo momento il Napoli è tra le ipotesi scartate. Le motivazioni del rifiuto? Non so quale siano state le parole tra il Napoli e la Sampdoria, in questo momento non si è ancora concretizzato un discorso con nessuna squadra, ma il Napoli resta fuori dal discorso al momento. Siamo di una città molto piccola in Uruguay, dove mio figlio è cresciuto, speriamo un giorno di poter riportarlo a casa, magari al termine della sua carriera, nella squadra del nostro quartiere, che si chiama 18 Luglio".