Sono arrivate anche in casa Sampdoria le tanto attese convocazioni della Polonia: come promesso il C.T. Brzęczek ha aspettato il match dei blucerchiati, impegnati al Friuli contro l'Udinese, per diramare la lista dei giocatori scelti per affrontare in Nations League Italia e Portogallo. Il selezionatore voleva sincerarsi della condizioni di Karol Linetty e Bartosz Bereszynski, vedendo entrambi all'opera in un match ufficiale. Evidentemente, la prestazione dei due polacchi del Doria deve aver colpito l'allenatore, che ha chiamato sia il centrocampista che il terzino destro.



'Retrocesso', almeno per il momento, Dawid Kownacki. Il centravanti blucerchiato aveva partecipato alla spedizione dei Mondiali in Russia, ma il giovane centravanti non è stato convocato per la doppia amichevole. Kownacki è tornato quindi a far parte dell'Under 21, di cui era capitano, e disputerà due gare decisive per la qualificazione agli Europei di categoria: sfiderà Far Oer e Finlandia, mentre il suo posto con i 'grandi' verrà occupato dal rossoblù Piatek.