L'allenatore della Samdporia, Claudio Ranieri, ha parlato a Sky Sport nel post-partita del derby pareggiato contro il Genoa.



NON SIAMO UN BIG - "Non siamo una grande squadra nel senso di paragonarsi alle big. Ai ragazzi chiedo sempre di fare il massimo, perché i gruppi vincenti si riconoscono perché non sono mai contenti".



MALE - "Non abbiamo fatto bene, il Genoa si è chiuso bene. Noi giocavamo con un coppia di centrocampisti bassi e loro ne avevano tre. Il primo tempo è stato pari, nel secondo tempo meritavamo qualcosa di più noi. Quando non si riesce a vincere, l’importante è non perdere"



OBIETTIVO - "Il nostro mantra è: l’anno scorso siamo stati un anno sotto l’acqua. Ci siamo alzati e ci siamo salvati. Ripartiamo da lì. A quaranta punti c’è la salvezza, arriviamo a quelli".



LA JUVE - "Non mi aspettavo quella partita brutta fatta a Torino contro la Juventus. Avevo messo la squadra in una determinata maniera e ho visto la mia squadra con la paura di osare. Non è la mia politica. Per me bisogna andare a bussare e vedere chi c’è dietro alla porta, lì non lo abbiamo fatto".



KEITA - "La mia idea è di far giocare in coppia Keita con Quagliarella. C’è anche l’idea di metterlo sulla fascia. Sto cercando di portare lui e gli altri in condizione e a portarli a fare quello che sanno fare".