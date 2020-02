L'allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato alla vigilia della partita contro il Torino: "Non ci voleva che cambiasse allenatore. Già reagiranno. Troveremo un ambiente da Toro. E' una società che ho sempre stimato per la forza interiore che mettono in campo".



Sugli ultimi arrivi La Gumina e Yoshida: "Non possono essere già pronti ma La Gumina conosce le difficoltà del calcio italiano. Yoshida mi sembra un ragazzo molto sveglio".



Sulle scelte di formazione: "Quagliarella, Jankto e Ramirez sono tutti disponibili".