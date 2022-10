Dopo le fatiche europee, la Roma è pronta a tornare in campo in campionato. I giallorossi sono arrivati a Genova dove domani alle 18:30, affronteranno a Marassi la Sampdoria di Stankovic. Mourinho ritrova Karsdorp che è stato convocato e sarà quantomeno in panchina. È rimasto invece a Trigoria Marash Kumbulla, assente già contro il Betis per un problema alla coscia sinistra. I blucerchiati dovranno fare a meno di Wings, Murillo e De Luca.